Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 12 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф по состоянию на 12 декабря.
На Западе первое место занимает «Йокерит», набравший 54 очка в 39 матчах. На один балл от финской команды отстаёт СКА, однако у санкт-петербургской команды сыграно на одну встречу меньше. На третьей и четвёртой позициях расположились московское «Динамо» и ЦСКА — у обоих клубов по 52 балла после 38 матчей. Армейцы уступают бело-голубым только по дополнительным показателям.
В Восточной конференции первое место по-прежнему сохраняет «Металлург». Магнитогорцы набрали 59 очков в 38 встречах. Второе место занимает «Трактор», обыгравший «Сибирь» (2:1) и догнавший «Магнитку» по количеству баллов. Челябинцы уступают по дополнительным показателям, а также имеют на три встречи больше. На третьей позиции располагается «Ак Барс» — у казанцев 51 очко после 38 встреч.
В зону плей-офф в настоящий момент на Западе попадают: «Йокерит», СКА, «Динамо» Москва, ЦСКА, «Северсталь», «Локомотив», «Спартак» и «Торпедо».
В восьмёрку сильнейших на Востоке входят: «Металлург», «Трактор», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Автомобилист» и «Барыс».
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