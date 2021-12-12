Русский гол «Сент-Луиса»: Барбашёв забил с передач Тарасенко и Бучневича

В эти минуты на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) идёт второй период матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Монреаль Канадиенс». Хозяева ведут со счётом 3:0.

Уже на второй минуте матча шайбу забросил нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич, голевая передача на счету Владимира Тарасенко. Для 26-летнего Бучневича этот гол стал 90-м в НХЛ. Вторую шайбу «Блюз» на 29-й минуте забросил Дакота Джошуа. В третьем голе «Сент-Луиса» поучаствовали сразу три российских игрока – Иван Барбашёв забил, ассисты на счету Владимира Тарасенко и Павла Бучневича.

25-летний Барбашёв в этом сезоне провёл 26 игр, на его счету 10 шайб и 9 голевых передач.