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«Шаркс» обыграли «Даллас», Барабанов отдал 2 паса. «Сиэтл» отыгрался с 1:4 с «Коламбусом»

«Шаркс» обыграли «Даллас», Барабанов отдал 2 паса. «Сиэтл» отыгрался с 1:4 с «Коламбусом»
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Сегодня, 12 декабря, в Сан-Хосе (США) на арене Эс-Эй-Пи-центр» «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

В составе победителей отличились Тимо Майер и Эрик Карлссон, у гостей забил Михаэль Раффль.

В этой встрече ассистентский дубль оформил российский форвард Александр Барабанов.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Майер (Барабанов, Гертл) – 08:30' (5x5)   2:0 Карлссон (Майер, Барабанов) – 36:28' (5x5)   2:1 Раффль (Факса, Хаканпяя) – 48:26' (5x5)

В другой встрече «Сиэтл Кракен» принимал «Коламбус Блю Джекетс» и уступил со счётом 4:5 после овертайма.
По ходу матча «Кракен» уступали в три шайбы, но за третий период забили три безответных гола и сравняли счёт.

В составе победителей дубль оформил Макс Доми, по разу отличились Оливер Бьёркстранд, Джек Рослович и Джейк Бин. У хозяев забросили Джаред Макканн, Джейден Шварц, Морган Гики и Винс Данн.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 5
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Бьёркстранд (Дженнер) – 28:12' (5x5)   0:2 Рослович (Доми, Ворачек) – 31:40' (5x5)   1:2 Макканн (Эберле) – 33:46' (5x5)   1:3 Доми (Рослович, Бин) – 36:43' (5x5)   1:4 Доми (Бьёркстранд, Дженнер) – 39:35' (5x5)   2:4 Шварц (Донской, Джордано) – 43:41' (5x4)   3:4 Гики (Эпплтон, Танев) – 44:04' (5x5)   4:4 Данн (Ларссон, Йернкрок) – 55:54' (5x5)   4:5 Бин – 60:55' (3x3)

В ещё одной встрече «Калгари Флэймз» уступил «Бостон Брюинз» (2:4).

За «Калгари» забросили Мэттью Ткачук и Шон Монахан, за «Бостон» – Коннор Клифтон, Брэд Маршан, Чарли Макэвой и Кёртис Лазар.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Клифтон (Фредерик, Блид) – 17:43' (5x5)   0:2 Маршан (Пастрняк, Бержерон) – 25:52' (5x5)   0:3 Макэвой (Бержерон) – 26:48' (5x5)   1:3 Ткачук (Андерссон, Годро) – 32:19' (5x4)   1:4 Лазар (Фредерик, Грызлик) – 42:57' (5x5)   2:4 Монахан (Лучич, Андерссон) – 58:24' (5x5)
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