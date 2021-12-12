«Шаркс» обыграли «Даллас», Барабанов отдал 2 паса. «Сиэтл» отыгрался с 1:4 с «Коламбусом»

Сегодня, 12 декабря, в Сан-Хосе (США) на арене Эс-Эй-Пи-центр» «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
В составе победителей отличились Тимо Майер и Эрик Карлссон, у гостей забил Михаэль Раффль.
В этой встрече ассистентский дубль оформил российский форвард Александр Барабанов.
В другой встрече «Сиэтл Кракен» принимал «Коламбус Блю Джекетс» и уступил со счётом 4:5 после овертайма.
По ходу матча «Кракен» уступали в три шайбы, но за третий период забили три безответных гола и сравняли счёт.
В составе победителей дубль оформил Макс Доми, по разу отличились Оливер Бьёркстранд, Джек Рослович и Джейк Бин. У хозяев забросили Джаред Макканн, Джейден Шварц, Морган Гики и Винс Данн.
В ещё одной встрече «Калгари Флэймз» уступил «Бостон Брюинз» (2:4).
За «Калгари» забросили Мэттью Ткачук и Шон Монахан, за «Бостон» – Коннор Клифтон, Брэд Маршан, Чарли Макэвой и Кёртис Лазар.
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