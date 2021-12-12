Коваленко – о сотрясении: Педан ехал «убивать», был удар коленом в голову. Он не извинился

Нападающий казанского «Ак Барса» Николай Коваленко рассказал о сотрясении мозга, полученном в октябре в матче с московским «Динамо» (4:5 ОТ). С тех пор хоккеист не выходил на лёд и пропустил почти два месяца.



«Получил пас на красной линии, доехал до синей – дальше помню только какие-то эпизоды, например, как вечером вернулся домой. Потом по ТВ посмотрел повтор – защитник ехал, как у нас говорится, «убивать», был удар коленом в голову. В итоге – первое серьезное сотрясение в карьере. Через сутки после дня рождения.

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Удивился ли, что не дисквалифицировали Педана? Мне кажется, дисквалификации у нас не всегда суперлогичные. Иногда бывает, что наказывают за спорные вещи, как в последнем случае с моим ярославским земляком Артуром Каюмовым, а иногда пропускается даже жесткач. Хотя не мне это комментировать – у нас есть профессионалы, которые все понимают и решают.



Извинился ли Педан? Нет.



Чувствую себя уже лучше. Но поначалу были и головные боли, и другие моменты, связанные с сотрясением. Одно время спешил на лёд, очень хотелось помочь команде, в которой было много травм. Но спасибо главному тренеру «Ак Барса», всему тренерскому и медицинскому штабу – помогли избежать опасной ошибки. Там – люди опытные, говорили, что после такого сотрясения ни в коем случае нельзя торопиться.



Уже начал кататься с основной командой, в теории, возможно, был небольшой шанс, что заявят 13-м форвардом вчера с «Нефтехимиком» – или на воскресенье на зеленое дерби с Уфой. Но тренеры сразу сказали, что рисковать не нужно, впереди десятидневная пауза на Евротур.



Так что теперь в моем календаре – 21 декабря, матч «Ак Барс» – «Трактор». Готовлюсь!» – цитирует Коваленко Russia-Hockey.