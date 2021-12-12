Сергачёв – о стратегии на 2-й период: а если игроки «Оттавы» смотрят это прямо сейчас?

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв в первом перерыве матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» вышел на короткое интервью и ответил на вопрос, какая будет стратегия на второй период?



«А если игроки «Оттавы» смотрят это прямо сейчас?», – цитирует Сергачёва Lightning Insider в «Твиттере».



Напомним, первый период «Тампа» проиграла со счётом 0:1, во втором уступила 0:2.



Встреча завершилась победой «Сенаторз» со счётом 4:0. В этом матче форвард Брэди Ткачук оформил первый хет-трик в карьере.



Эту встречу Сергачёв завершил с показателем полезности «0».



В текущем сезоне «Тампа» провела 27 матчей и набрала в них 38 очков. Сейчас команда занимает шестое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.