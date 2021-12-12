«Адмирал» обыграл «Амур» и покинул последнее место в таблице Восточной конференции

Сегодня, 12 декабря, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» местный «Адмирал» принимал хабаровский «Амур» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

На 10-й минуте Артём Гареев открыл счёт в матче после паса Павла Макаренко, а на 18-й Иван Николишин сравнял счёт при игре в большинстве – ему ассистировали Данил Файзуллин и Сергей Терещенко.

Победу хозяевам принесла шайба Владислава Калетника, которую он забросил на 23-й минуте после ассистов Либора Шулака и Войтеха Мозика.

Таким образом «Адмирал» одержал вторую победу подряд и обошёл «Куньлунь Ред Стар» в таблице Восточной конференции. После 39 игр команда набрала 23 очка.