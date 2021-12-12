Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» обыграл «Амур» и покинул последнее место в таблице Восточной конференции

«Адмирал» обыграл «Амур» и покинул последнее место в таблице Восточной конференции
Комментарии

Сегодня, 12 декабря, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» местный «Адмирал» принимал хабаровский «Амур» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

На 10-й минуте Артём Гареев открыл счёт в матче после паса Павла Макаренко, а на 18-й Иван Николишин сравнял счёт при игре в большинстве – ему ассистировали Данил Файзуллин и Сергей Терещенко.

Победу хозяевам принесла шайба Владислава Калетника, которую он забросил на 23-й минуте после ассистов Либора Шулака и Войтеха Мозика.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Гареев (Макаренко) – 09:14' (5x5)   1:1 Николишин (Файзуллин, Терещенко) – 17:17' (5x4)   2:1 Калетник (Шулак, Мозик) – 22:15' (5x5)

Таким образом «Адмирал» одержал вторую победу подряд и обошёл «Куньлунь Ред Стар» в таблице Восточной конференции. После 39 игр команда набрала 23 очка.

Новость по теме
Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 12 декабря
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021