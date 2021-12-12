«Адмирал» обыграл «Амур» и покинул последнее место в таблице Восточной конференции
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Сегодня, 12 декабря, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» местный «Адмирал» принимал хабаровский «Амур» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
На 10-й минуте Артём Гареев открыл счёт в матче после паса Павла Макаренко, а на 18-й Иван Николишин сравнял счёт при игре в большинстве – ему ассистировали Данил Файзуллин и Сергей Терещенко.
Победу хозяевам принесла шайба Владислава Калетника, которую он забросил на 23-й минуте после ассистов Либора Шулака и Войтеха Мозика.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Гареев (Макаренко) – 09:14' (5x5) 1:1 Николишин (Файзуллин, Терещенко) – 17:17' (5x4) 2:1 Калетник (Шулак, Мозик) – 22:15' (5x5)
Таким образом «Адмирал» одержал вторую победу подряд и обошёл «Куньлунь Ред Стар» в таблице Восточной конференции. После 39 игр команда набрала 23 очка.
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