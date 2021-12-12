«Металлург» во второй раз в сезоне обыграл «Авангард»

Магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».
На 14-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Семён Кошелев. Голевую передачу сделали Джош Карри и Линус Хультстрём. На 24-й минуте удвоил преимущество подопечных Ильи Воробьёва форвард Андрей Чибисов с паса Артёма Минулина.
На 27-й минуте Кошелев оформил дубль, результативные баллы также набрали Чибисов и Карри. На 48-й минуте «Авангард» отыграл одну шайбу благодаря голу защитника Алексея Емелина, которому ассистировали Сергей Толчинский и Кирилл Семёнов.
На 56-й минуте гости отличились во второй раз, отметился шайбой форвард Николай Прохоркин, передача на счету Алексея Береглазова и Наиля Якупова.
- 12 декабря 2021
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