«Металлург» во второй раз в сезоне обыграл «Авангард»

Магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».



На 14-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Семён Кошелев. Голевую передачу сделали Джош Карри и Линус Хультстрём. На 24-й минуте удвоил преимущество подопечных Ильи Воробьёва форвард Андрей Чибисов с паса Артёма Минулина.



На 27-й минуте Кошелев оформил дубль, результативные баллы также набрали Чибисов и Карри. На 48-й минуте «Авангард» отыграл одну шайбу благодаря голу защитника Алексея Емелина, которому ассистировали Сергей Толчинский и Кирилл Семёнов.



На 56-й минуте гости отличились во второй раз, отметился шайбой форвард Николай Прохоркин, передача на счету Алексея Береглазова и Наиля Якупова.