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Мальцев — о вызове в «Колорадо»: спасибо всем за поддержку. Как будто хоккеист от народа

Мальцев — о вызове в «Колорадо»: спасибо всем за поддержку. Как будто хоккеист от народа
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев прокомментировал вызов в основной состав клуба из АХЛ.

«Когда мой канал упоминали наши хоккейные блогеры, то писали про канал действующего игрока НХЛ. Да вот с момента открытия играл только в АХЛ. Сегодня этот момент мы исправим.

Сейчас сказали, что я в деле. Как объявят на публику, этот пост выложат. Ещё раз всем спасибо за поддержку и проявленный интерес. Оказалось, такая коммуникация не только важна, но и полезна. Точно знаю, что за мной стоит, по крайней мере, 1131 болельщик. Как будто хоккеист от народа. Настроение хорошее, настрой бодрый. Пошёл готовиться», – написал Мальцев в своём телеграм-канале.

В нынешнем чемпионате НХЛ Мальцев уже провёл три игры за «Колорадо», не набрав очков при показателе полезности «-3».

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