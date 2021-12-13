Воронков, Галиев и Кузьменко не сыграют на Кубке Первого канала

Нападающие Дмитрий Воронков, Станислав Галиев и Андрей Кузьменко не примут участия в Кубке Первого канала, их заменят форварды Даниил Вовченко, Артур Каюмов и Артём Анисимов.



«Дмитрия Воронкова, Станислава Галиева и Андрея Кузьменко в составе сборной России заменят Даниил Вовченко, Артур Каюмов и Артём Анисимов», — цитирует пресс-службу сборной России «РИА Новости Спорт».



Напомним, Воронков получил травму в матче «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» (2:4).



Вовченко в текущем сезоне провёл за «Северсталь» 38 матчей, набрав 24 (11+13) очка. На счету Каюмова 36 матчей за «Локомотив», в которых он заработал 17 (10+7) результативных баллов. Анисимов, также выступающий за ярославцев, провёл 21 матч и набрал 12 (4+8) очков.



Кубок Первого канала пройдёт с 15 по 19 декабря в Москве. Сборная России также сыграет матч с командой Канады, результат которого не войдёт в общий зачёт соревнований.