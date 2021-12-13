«Нэшвилл» обыграл «Рейнджерс», Панарин – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Победную шайбу забросил Филлип Томазино. Российский форвард Яков Тренин – без очков.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Голкипер Александр Георгиев отразил 23 броска и пропустил 1 гол.
Таким образом, «Нэшвилл» продлил победную серию до пяти матчей. «Рейнджерс», в свою очередь, потерпели второе поражение за последние три матча.
В следующем матче «Нэшвилл» встретится с «Калгари Флэймз», а «Рейнджерс» сыграет с «Колорадо Эвеланш». Оба матча пройдут 15 декабря.
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