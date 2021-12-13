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«Нэшвилл» обыграл «Рейнджерс», Панарин – без очков

«Нэшвилл» обыграл «Рейнджерс», Панарин – без очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Победную шайбу забросил Филлип Томазино. Российский форвард Яков Тренин – без очков.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Голкипер Александр Георгиев отразил 23 броска и пропустил 1 гол.

Таким образом, «Нэшвилл» продлил победную серию до пяти матчей. «Рейнджерс», в свою очередь, потерпели второе поражение за последние три матча.

В следующем матче «Нэшвилл» встретится с «Калгари Флэймз», а «Рейнджерс» сыграет с «Колорадо Эвеланш». Оба матча пройдут 15 декабря.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Томасино (Форсберг, Каррье) – 21:44' (5x5)
Комментарии
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