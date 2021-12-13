Хёрнквист получил коньком в бок и покинул площадку. Видео
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В эти минуты в Денвере проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Флорида Пантерз».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Колорадо». В одном из игровых моментов шведский нападающий Патрик Хёрнквист получил коньком в бок и был вынужден покинуть площадку.
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В нынешнем сезоне НХЛ Хёрнквист принял участие в 27 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 9 результативных передач при коэффициенте полезности «-2». Всего за карьеру в НХЛ он сыграл в 841 матчей, забив 256 голов и сделав 269 результативных передач.
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