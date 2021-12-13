Новое жуткое видео из НХЛ. Игрока «Колорадо» унесли на носилках после жёсткого падения

Хоккей – один из наиболее травмоопасных видов спорта, которые только существуют в природе. Если вообще не самый опасный. Только за последнюю неделю мы с вами получили не одно подтверждение данному тезису. Буквально в прошлую среду к большой трагедии едва не привёл силовой приём защитника «Рейнджерс» Джейкоба Трубы против форварда «Чикаго» Друджхара Хайры. Хайра опустил голову и незамедлительно попал под сокрушительный силовой со стороны Трубы.

Хит американца был проведён по всем канонам хоккея, однако нападающему «ястребов» от этого было не легче – он смог покинуть ледовую площадку только на носилках, сразу же будучи доставленным в местный госпиталь. Департамент по безопасности игроков НХЛ постфактум не зафиксировал в действиях Трубы ничего криминального и не стал накладывать на защитника «синерубашечников» никакой дисквалификации.

А уже сегодня в североамериканской лиге произошёл ещё один похожий случай. В матче «Колорадо» и «Флориды» помощь медицинских работников понадобилась защитнику «лавин» Джейкобу Макдональду. Всё произошло на самом старте второго периода, когда 28-летний хоккеист угодил под хит в исполнении силового форварда «пантер» Райана Ломберга. Макдональд пытался вывести шайбу из зоны по левому борту, но увидев приближение соперника в последний момент успел выполнить передачу на своего партнёра по команде – уже через несколько секунд Джейкоб оказался на льду.

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Одни из самых опытных и заслуженных арбитров НХЛ Франсуа Сен-Лорен и Фредрик Л’Экюйе не зафиксировали со стороны Ломберга нарушения правил. На защиту Джейкоба бросился новичок «Эвеланш» Николя Обе-Кубель, сразу же вызвавший форварда «Флориды» на бой, за что оба хоккеиста и получили по большому штрафу. Пострадавший защитник «Колорадо» очень жёстко приземлился на левую руку и боковую часть туловища и не смог подняться самостоятельно.

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На протяжении практически полутора минут его партнёры с замиранием сердца следили за жуткой картиной, как Джейкоб неподвижно лежит на льду в окружении врачей. В итоге проводивший всего седьмой матч в нынешнем сезоне защитник «лавин», как и форвард «Чикаго» на прошлой неделе, завершил матч на носилках медицинских работников, которые и унесли его со льда.

«Это был чистый силовой приём на Макдональде. Хоккей – контактный вид спорта, в котором иногда случаются такие вещи. Вы не можете находиться в пузыре. Макдональд, вероятно, был бы первым, кто бы это сказал», — резонно заметил клубный журналист «Колорадо» Эдриан Дэйтер.

«Я видел повтор момента только с одного ракурса, и с него показалось, что это был чистый хит. Силовые приёмы — это часть хоккея, и я не думаю, что физическую составляющую можно убрать из игры», — заметил и главный тренер «лавин» Джаред Беднар.

Травма игрока «Колорадо» не стала единственным повреждением в этом матче. Ещё в конце первого периода неприятность произошла с форвардом «Флориды» Патриком Хёрнквистом. Проезжая за воротами хозяев, Хёрнквист напоролся на конёк Микко Рантанена, который в этот момент падал на лёд в результате борьбы за шайбу с Сэмом Беннеттом. 34-летний швед незамедлительно отправился в раздевалку, но к счастью, Патрик обошёлся без глубокого пореза и после перерыва смог продолжить встречу.

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Что касается непосредственно хоккея, то в нём преуспело «Колорадо». Неразрешимой проблемой для голкипера «Флориды» Сергея Бобровского стали броски шведского нападающего «лавин» Андре Бураковски. Бывший форвард «Вашингтона» сначала реализовал большинство, а затем и отличился в равных составах, сделав счёт 2:0 в пользу «Колорадо».

Удаление только накануне вызванного из АХЛ российского нападающего «лавин» Михаила Мальцева помогло «Флориде» зацепиться за игру, так как самый возрастной игрок НХЛ Джо Торнтон смог использовать предоставленное большинство. Спустя три минуты Брэндон Монтур и вовсе восстановил равновесие на табло, но последнее слово в матче осталось за Бураковски, оформившим первый хет-трик в карьере. Вдохновенная игра шведа стала ключом к четвёртой победе подряд команды Беднара.