Торнтон вышел на 12-е место по набранным очкам в истории НХЛ

Сегодня на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) «Колорадо Эвеланш» принимал команду «Флорида Пантерз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Первый гол «Флориды» был забит в третьем периоде Джо Торнтоном. 42-летний канадский хоккеист вышел на чистое 12-е место по набранным очкам в истории Национальной хоккейной лиги – 1534 очка (428+1106). У Рэя Бурка, занимающего 11-е место, 1579 очков.

В этом сезоне на счету Торнтона три заброшенных шайбы и две голевые передачи в 16 играх.

Джо Торнтон дебютировал в НХЛ в 1997 году в составе «Бостон Брюинз», также он выступал за «Сан-Хосе Шаркс» и «Торонто Мэйпл Лифс», а в этом сезоне присоединился к «Флориде».