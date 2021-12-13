Торнтон вышел на 12-е место по набранным очкам в истории НХЛ
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Сегодня на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) «Колорадо Эвеланш» принимал команду «Флорида Пантерз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Первый гол «Флориды» был забит в третьем периоде Джо Торнтоном. 42-летний канадский хоккеист вышел на чистое 12-е место по набранным очкам в истории Национальной хоккейной лиги – 1534 очка (428+1106). У Рэя Бурка, занимающего 11-е место, 1579 очков.
В этом сезоне на счету Торнтона три заброшенных шайбы и две голевые передачи в 16 играх.
Джо Торнтон дебютировал в НХЛ в 1997 году в составе «Бостон Брюинз», также он выступал за «Сан-Хосе Шаркс» и «Торонто Мэйпл Лифс», а в этом сезоне присоединился к «Флориде».
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