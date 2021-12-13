Форвард «Салавата» Хохряков дисквалифицирован на 4 матча за удар в голову Воронкова
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Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков дисквалифицирован за удар в голову форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова в очном матче команд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:2).
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Время – 36:08. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего гостей Петра Хохрякова по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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