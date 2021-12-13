4 игрока «Йокерита» сдали положительный тест на коронавирус. Клуб ушёл на карантин

Четыре хоккеиста финского «Йокерита» сдали положительный тест на коронавирус. Команда объявила о вынужденной самоизоляции и карантине, сообщает страница клуба во «ВКонтакте».
«Вследствие последних событий хоккеисты, вызванные в свои национальные команды, останутся в Хельсинки и не примут участия в Кубке Первого канала, который пройдёт на этой неделе в Москве.
Все члены команды «Йокерит» перед сезоном сделали прививки от коронавирусной инфекции. Последний тест, сделанный по возвращении из Минска в Хельсинки, показал положительный результат у четырёх хоккеистов. Следующий тест команды запланирован на четверг.
Ожидается, что сезон для «джокеров» продолжится после международной паузы, когда в Хельсинки пожалует московский ЦСКА.
Напомним, симптомы заболевания дали о себе знать перед матчем со «Спартаком» в Москве. Тогда Ессе Йоэнсуу, Ханнес Бьёрнинен, Алекс Грант и Юлиус Юнттила не принимали участия в игре. В Минске по этой же причине не смог играть и Брайан О'Нилл», — говорится в заявлении клуба.
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