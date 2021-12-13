«Дима ответил: «Не парься, всё в порядке». Хохряков — о реакции Воронкова после хита

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков прокомментировал получение длительной дисквалификации за хит против форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова.



«Честно говоря, удивлён такой длительной дисквалификации. Придётся пропустить пять игр – прилично. Меня дисквалифицировали на четыре матча + один матч дали за повторную «двадцатку». Не буду комментировать решение судей и СДК, это не в моей компетенции. Решение принято, тут уже ничего не оспоришь.



Что произошло? Получился такой момент, что Дима (Воронков. – Прим. «Чемпионата») начал подпускать меня к себе и пытался уйти в центр, чтобы я пролетел мимо. Соперник опустил голову, а я по инерции по линии движения попал в него.



С моей стороны не было никаких умышленных действий. Даже в мыслях не было его «убивать». С моей стороны никогда не было такого, чтобы я пытался травмировать игрока. Кто следит за моей игрой, прекрасно об этом знает.



После игры я ему написал. Спросил, как самочувствие, нет ли сотрясения. Дима ответил: «Не парься, всё в порядке». Жаль, что ему теперь придётся пропустить Кубок Первого канала. Желаю здоровья и скорейшего выздоровления. Пусть скорее поправляется! Надеюсь, никаких обид на меня он не держит.



Носилки, кровь на льду? Да уж, выглядело не очень… Тем более пошла кровь. После столкновения со мной Воронков ударился лицом об лёд, отсюда и кровь», – сказал Хохряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.