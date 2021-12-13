Задоров, Манджапане и ещё четыре хоккеиста «Калгари» попали в ковид-протокол

Шесть хоккеистов «Калгари Флэймз» попали в ковид-протокол, сообщает журналист Пат Штейнберг в «Твиттере». Среди них – российский защитник Никита Задоров.

Помимо Задорова, в протокол попали защитник Крис Танев, а также нападающие Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане, Брэд Ричардсон и Адам Ружичка.

Напомним, ранее НХЛ объявила о переносе матчей «Калгари» как минимум до 16 декабря.

Отметим, что Манджапане – лучший снайпер команды в сезоне. На его счету 17 заброшенных шайб.

Задоров проводит первый сезон за «Флэймз». Пока он сыграл в 21 встрече, в которых набрал четыре очка: дважды забросил, ещё два раза отметился результативными передачами.

Ранее Никита выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс», «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сэйбрз».