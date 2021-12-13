Задоров, Манджапане и ещё четыре хоккеиста «Калгари» попали в ковид-протокол
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Шесть хоккеистов «Калгари Флэймз» попали в ковид-протокол, сообщает журналист Пат Штейнберг в «Твиттере». Среди них – российский защитник Никита Задоров.
Помимо Задорова, в протокол попали защитник Крис Танев, а также нападающие Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане, Брэд Ричардсон и Адам Ружичка.
Напомним, ранее НХЛ объявила о переносе матчей «Калгари» как минимум до 16 декабря.
Отметим, что Манджапане – лучший снайпер команды в сезоне. На его счету 17 заброшенных шайб.
Задоров проводит первый сезон за «Флэймз». Пока он сыграл в 21 встрече, в которых набрал четыре очка: дважды забросил, ещё два раза отметился результативными передачами.
Ранее Никита выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс», «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сэйбрз».
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