Гендиректор «Салавата»: возникло ощущение, что решение по Хохрякову выходит за рамки матча

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поделился мнением о ситуации с дисквалификацией нападающего уфимского клуба Петра Хохрякова на 5 матчей.



«Решение СДК в эпизоде с Воронковым для нас стало неожиданным. Возникло ощущение, что оно выходит за рамки этого эпизода матча. Если это так, то расцениваем такое решение как шаг в неправильном направлении.



По мнению большинства экспертов, Пётр Хохряков в данном случае не заслуживал столь длительной дисквалификации и денежного штрафа.



Много разговоров о том, что хоккей приближается к фигурному катанию. Очень надеемся, что в данном случае фигурное катание ни при чём», – сказал Баширов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.