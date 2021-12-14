Полный список игроков, не вошедших в состав сборной России на МЧМ-2022

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала окончательный состав молодёжной сборной России по хоккею на МЧМ — 2022.



Изначально в расширенном списке находилось 36 хоккеистов, в окончательный состав попало 25 игроков.



На турнир в Канаду не отправятся:



Голкипер Захар Виноградов («Буран», ВХЛ), защитники Тимофей Давыдов («Авангард»), Максим Федотов («Торпедо»), Роман Романов («Локомотив»), Даниил Кузьмин, Николай Макаров (оба — ЦСКА), а также нападающие Илья Иванцов (СКА), Кирилл Мельниченко («Сочи»), Богдан Тринеев («Динамо» М), Иван Мирошниченко («Авангард»), Андрей Баканов (ХК «Сочи»).



Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 по 5 января 2022 года. 15 декабря молодежная сборная вылетит в канадский Ред-Дир транзитом через Хельсинки. С 16 по 25 декабря продолжит тренировочный процесс в Канаде, а также проведет две контрольные встречи с канадцами и Германией.