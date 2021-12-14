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Отсутствие какого игрока в составе молодёжной сборной России удивило вас больше всего?

Отсутствие какого игрока в составе молодёжной сборной России удивило вас больше всего?
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Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала окончательный состав национальной сборной для участия в молодёжном чемпионате мира 2022 года.

Впервые за 15 лет в итоговую заявку России на МЧМ не вошёл ни один игрок, выступающий в Северной Америке. Также в состав не попали нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко и форвард ЦСКА Прохор Полтапов.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Отсутствие какого игрока в составе молодёжной сборной России удивило вас больше всего?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Молодёжный чемпионат мира 2022 года пройдёт с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Российские хоккеисты стартуют на турнире матчем с командой Швеции. Встреча пройдёт в понедельник, 27 декабря. Начало — в 00:30 мск.

Состав групп на МЧМ-2022
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