Отсутствие какого игрока в составе молодёжной сборной России удивило вас больше всего?

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала окончательный состав национальной сборной для участия в молодёжном чемпионате мира 2022 года.



Впервые за 15 лет в итоговую заявку России на МЧМ не вошёл ни один игрок, выступающий в Северной Америке. Также в состав не попали нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко и форвард ЦСКА Прохор Полтапов.



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Молодёжный чемпионат мира 2022 года пройдёт с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Российские хоккеисты стартуют на турнире матчем с командой Швеции. Встреча пройдёт в понедельник, 27 декабря. Начало — в 00:30 мск.