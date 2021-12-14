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КХЛ представила составы команд на Матч Звёзд 2022 года

КХЛ представила составы команд на Матч Звёзд 2022 года
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Континентальная хоккейная лига на официальном сайте представила полные составы команд на звёздный уик-энд в Челябинске.

Матч Звёзд КХЛ 2022 года пройдёт в Челябинске 15 и 16 января 2022 года.

Полные составы команд:

Команда «Евразия»
Вратари: Алексей Колосов («Динамо» Мн, дебютант), Шимон Грубец («Авангард», дебютант);

Защитники: Янис Якс (ХК «Сочи», дебютант), Даррен Диц («Барыс», третий Матч Звёзд), Ник Бэйлен («Трактор», третий Матч Звёзд), Лукаш Клок («Нефтехимик», дебютант);

Нападающие: Илья Усов («Динамо» Мн, дебютант), Никита Михайлис («Барыс», дебютант), Лукаш Седлак («Трактор», второй Матч Звёзд), Владислав Кодола («Северсталь», дебютант), Лукаш Радил («Динамо» Рига, дебютант).

Команда «Россия»
Вратари: Дмитрий Шикин («Автомобилист», дебютант), Иван Федотов (ЦСКА, дебютант);

Защитники: Григорий Панин («Салават Юлаев», дебютант), Никита Нестеров (ЦСКА, второй Матч Звёзд), Александр Никишин («Спартак», дебютант);

Нападающие: Вадим Шипачёв («Динамо» М, шестой Матч Звёзд), Иван Николишин («Амур», дебютант), Никита Тертышный («Трактор», дебютант), Дмитрий Рашевский («Динамо» Мск, дебютант), Андрей Кузьменко (СКА, дебютант).

Команда «Северная Америка»
Вратари: Эдди Паскуале («Локомотив», дебютант), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар», дебютант);

Защитники: Мэт Робинсон (СКА, пятый Матч Звезд), Стивен Кэмпфер («Ак Барс», дебютант), Тревор Мёрфи («Сибирь», дебютант);

Нападающие: Корбан Найт («Авангард», дебютант), Филипп Майе («Металлург», дебютант), Кенни Агостино («Торпедо», дебютант), Даниэль Одетт («Витязь», дебютант), Брендан Лайпсик* («Металлург», дебютант), Рид Буше («Локомотив», дебютант).

Команда «Скандинавия»
Вратари: Юха Метсола («Салават Юлаев», четвёртый Матч Звёзд), Ларс Юханссон (СКА, второй Матч Звёзд);

Защитники: Оливер Каски («Авангард», дебютант), Робин Пресс («Северсталь», дебютант), Теодор Леннстрём («Торпедо», дебютант);

Нападающие: Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев», дебютант), Нико Оямяки («Витязь», дебютант), Теэму Пулккинен («Трактор», дебютант), Йори Лехтеря («Спартак», третий матч Звезд), Марко Анттила («Йокерит», дебютант), Никлас Йенсен («Йокерит», дебютант).

Лайпсик заменит в составе команды «Северная Америка» нападающего «Йокерита» Брайана О’Нилла, который по семейным причинам не сможет принять участие в звёздном уик-энде.

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