«Не вижу трагедии». Михайлов — об отсутствии игроков из Северной Америки в сборной на МЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением об итоговом составе сборной России по хоккею на молодёжный чемпионат мира 2022 года.



«Состав на молодёжный чемпионат мира хороший. Тренерский штаб знает этих игроков, наверняка отслеживал их на протяжении сезона. Что касается отсутствия игроков, выступающих в Америке, то этот вопросов надо задать Федерации хоккея.

Наверное, посчитали, что будет правильно, если сборная будет составлена из игроков, выступающих во внутреннем чемпионате. Не вижу здесь никакой трагедии", — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, в окончательный состав российской команды вошло 25 игроков, представляющих российские клубы.