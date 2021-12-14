В состав сборной России на МЧМ-2022 вошло 10 игроков из системы СКА
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Стал известен состав сборной России по хоккею, который отправится на молодёжный чемпионат мира 2022 года.
В окончательный список, состоящий из 25 игроков, вошли десять представителей санкт-петербургского СКА.
Среди них: голкипер Ярослав Аскаров, защитники Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов, а также нападающие Семён Демидов, Матвей Мичков, Фёдор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов и Никита Чибриков.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России сыграет перед турниром две контрольные встречи с канадской и немецкой командами.
На МЧМ первый матч подопечные Сергея Зубова проведут в понедельник, 27 декабря, со сборной Швеции. Начало — в 0:30 мск.
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