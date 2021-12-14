Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В состав сборной России на МЧМ-2022 вошло 10 игроков из системы СКА

В состав сборной России на МЧМ-2022 вошло 10 игроков из системы СКА
Комментарии

Стал известен состав сборной России по хоккею, который отправится на молодёжный чемпионат мира 2022 года.

В окончательный список, состоящий из 25 игроков, вошли десять представителей санкт-петербургского СКА.

Среди них: голкипер Ярослав Аскаров, защитники Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов, а также нападающие Семён Демидов, Матвей Мичков, Фёдор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов и Никита Чибриков.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России сыграет перед турниром две контрольные встречи с канадской и немецкой командами.

На МЧМ первый матч подопечные Сергея Зубова проведут в понедельник, 27 декабря, со сборной Швеции. Начало — в 0:30 мск.

Состав сборной России на МЧМ очень удивил! Впервые за 15 лет нет ни одного «канадца» Состав сборной России на МЧМ очень удивил! Впервые за 15 лет нет ни одного «канадца»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021