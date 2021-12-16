Расписание второго игрового дня Кубка Первого канала — 2021
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Кубок Первого канала 2021 года, являющийся вторым этапом Еврохоккейтура, проходит в эти дни на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.
Сегодня, 16 декабря, во второй игровой день турнира пройдут следующие матчи:
18:30 мск, Швеция — Россия;
20:00 мск, Чехия — Финляндия.
Напомним, в нынешнем году состав участников расширился до пяти команд: к сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавилась сборная Канады, игры с которой не учитываются в общем зачёте турнира.
На Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, победу одержала российская команда, одержавшая три победы. Вторую строчку заняла сборная Швеции, третьими стали финны.
Действующим победителем Еврохоккейтура также является сборная России.
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