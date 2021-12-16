Расписание второго игрового дня Кубка Первого канала — 2021

Кубок Первого канала 2021 года, являющийся вторым этапом Еврохоккейтура, проходит в эти дни на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.



Сегодня, 16 декабря, во второй игровой день турнира пройдут следующие матчи:



18:30 мск, Швеция — Россия;

20:00 мск, Чехия — Финляндия.

Напомним, в нынешнем году состав участников расширился до пяти команд: к сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавилась сборная Канады, игры с которой не учитываются в общем зачёте турнира.



На Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, победу одержала российская команда, одержавшая три победы. Вторую строчку заняла сборная Швеции, третьими стали финны.



Действующим победителем Еврохоккейтура также является сборная России.