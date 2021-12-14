КХЛ объяснила сумму штрафа Хохрякова. Сообщалось, что он заплатит 1 млн рублей

Континентальная хоккейная лига объяснила сумму штрафа, выписанного нападающему «Салавата Юлаева» Петру Хохрякову.

«Итоговая сумма штрафов хоккеистов и представителей команд определяется статьёй 28 Дисциплинарного регламента и формируется из фиксированной суммы денежного штрафа, определяемой СДК, и суммы индивидуального штрафа, который зависит от заработной платы хоккеиста. Примеры расчётов вы можете найти в Дисциплинарном регламенте КХЛ», – прокомментировала пресс-служба КХЛ.

Ранее сообщалось, что штраф Хохрякова суммарно составит 1 млн рублей. 400 тыс. руб. на Хохрякова наложили в СДК, а ещё 600 тыс. руб. «в минус» он получил исходя из регламента. За пять пропущенных игр.



Игрок казанского клуба покинул площадку на носилках после данного эпизода, форвард уфимцев был удалён за инцидент до конца игры, получив штраф 5+20 минут за опасный удар в голову. Сегодня, 14 декабря, Дисциплинарный комитет КХЛ объявил об окончательном сроке дисквалификации Хохрякова в пять матчей