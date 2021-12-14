Суммарный штраф Хохрякова за силовой приём против Воронкова составил 1 млн рублей

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хоряков был дисквалифицирован на пять матчей за удар в голову форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова в матче команд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:2). Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», игрок суммарно оштрафован на один млн рублей.



По информации источника, 400 тыс. руб на Хохрякова наложили в СДК, а ещё 600 тыс. руб. «в минус» он получил исходя из регламента. За пять пропущенных игр.



Игрок казанского клуба покинул площадку на носилках после данного эпизода, форвард уфимцев был удалён за инцидент до конца игры, получив штраф 5+20 минут за опасный удар в голову. Сегодня, 14 декабря, Дисциплинарный комитет КХЛ объявил об окончательном сроке дисквалификации Хохрякова в пять матчей.