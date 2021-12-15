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«Великая стена Василевского». «Твиттер» «Тампы» — о ярком сейве россиянина в овертайме

«Великая стена Василевского». «Твиттер» «Тампы» — о ярком сейве россиянина в овертайме
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Точку в этой игре в овертайме мог поставить 34-летний словенский форвард «Кингз» Анже Копитар, который, однако, не сумел переиграть российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского, совершившего яркое спасение в шпагате.

«Великая стена Василевского», — так прокомментировала в «Твиттере» пресс-служба «Лайтнинг» спасение Андрея.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Тампы».

Отметим, что 27-летний российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков по воротам, в то время как его визави из «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик – 25 из 27.

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