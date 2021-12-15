Гиматов: мечтал бы поиграть в НХЛ с Василевским, мы всё детство вместе росли

Нападающий «Нефтехимика» Эдуард Гиматов оценил шансы сборной России на Олимпиаде-2022.



«Не удивляет ли, что так часто меняются тренеры? Значит, существует какой-то план. Знают, что делают, а Олимпиада всё расставит на места. На психологию это точно не повлияет, там такие игроки выступают!



Шансы всегда высокие. Взять, к примеру, сборную Германии. Кто от них ожидал, что они до финала дойдут, смогут навязать борьбу нашим?

Овечкин, Кучеров и Василевский первыми были вызваны в сборную? Овечкин показывает высокий уровень, ждём, что на Олимпиаде он выступит во всей красе, покажет свой лучший хоккей.



НХЛ смотрю, когда после игр долго заснуть не могу. Стараюсь смотреть на наших русских парней. Конечно, выделяю Андрея Василевского из «Тампы» и Кирилла Капризова из «Миннесоты».



С кем бы мечтал поиграть в одной команде? С Василевским бы, конечно. Мы всё детство вместе росли. Летом он рассказывал, как тяжело дался во второй раз Кубок Стэнли, в первый раз было легче, чем во второй. Стиль игры «Тампы» мне очень нравится, «Вегас» тоже нравится», – цитирует Гиматова «Реальное время».