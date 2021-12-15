Есмантович: не удивило, что в молодёжную сборную не взяли ни одного форварда ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о выборе кандидатов в сборную России на второй этап Евротура.

«Не сказал бы, что ЦСКА стал базовым клубом сборной, но те кандидаты, которых пригласили в сборную, доказали своей игрой, что заслуживают этого. Окулова не взяли? Это работа всего тренерского штаба, было обсуждение и было принято решение. У меня идентичная точка зрения с Жамновым, что в сборной его способности знают. Костя для меня — вообще понятный человек, он давно в ЦСКА, в топ-6 у нас. Было принято решение проверить кандидатов, которых мы немного не видим — тот же Семёнов, Марченко с Морозовым, которых опускали в высшую лигу. Я как руководитель ЦСКА в Окулове не сомневаюсь.

Моя роль в сборной? Весь штаб работает на результат команды. У каждого есть функциональные обязанности по направлениям. Моя работа на уровне сборной идёт, просто нет смысла подробно рассказывать. Алексей Трощинский — скаут сборной по России.

Кто будет рулить ЦСКА, когда Сергей Фёдоров уедет в Пекин? Мы предусмотрели эти вещи заранее, при назначении в сборную. Работаем в этом направлении с точки зрения подготовки команды на будущее. Взяли дополнительного тренера по физподготовке, у нас есть месячная программа. Уедем на сбор в Беларусь, сыграем там либо ряд товарищеских матчей, либо турнир. Всё будет в компетенции Корешкова, Якубова, Брызгалова.

Не готов сказать, что меня удивило, что в молодёжную сборную не взяли ни одного форварда ЦСКА? Взяли защитника Грудинина. Есть назначенные люди в сборную, они несут за это ответственность. При хорошем — надеюсь — или при нехорошем результате компетентные люди ответят на вопросы, которые мы вместе сможем задать. Это сложная вещь, состав команды 25 человек, 40 же не может поехать? Тренерский штаб принял такое решение. Не будет ли такого, что в эту сборную не берут игроков СКА, а в молодёжную — игроков ЦСКА? Ну о чём вы говорите? Помните, как в кинокомедии — личную шесть с государственной не путайте, пожалуйста», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.