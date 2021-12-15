Президент ЦСКА: думаете, не хотели подписать Чайку? Многие агенты ориентируются на Америку

Президент ЦСКА Игорь Есмантович раскритиковал политику агентов в отношении своих молодых клиентов, выступающих в КХЛ.

«Есть ли возможность, что молодые ребята, как Полтапов и Грудинин, будут подписывать длинные контракты? А что вы подразумеваете под длинными контрактами? Знаете, какой контракт подписан у Полтапова месяц назад? Мы подписали его до 2025 года включительно. Вы что думаете, мы не хотели Чайку, Грушникова подписать на пять лет? Обсуждаем эти вещи с агентами, мамами и папами. Я им объясняю, что они не до конца развиты, у них ещё и половое созревание здесь идёт. А тут они должны уехать в Америку, жить в чужой семье, общаться с другими людьми. Мы все эти вопросы прорабатываем, всё настолько глубоко, как у зубного врача. Но есть родители, которые экстремально себя ведут с подачи агента, жёстко говорят — в Америку. А есть ребята, которые остаются. Полтапова подписали, сейчас будем вести переговоры с Грудининым, Макаровым. Звонили агенту Макарова, говорим — давайте подпишем на пять лет. До 20 лет он здесь пробудет, каждый год будет в сборной и потом уедет. Мы вкладываемся в него, ставим в состав, куда не попадают другие ребята. Давайте подпишем «плюс два года», как у Капризова было. Но не находим понимания, потому что многие агенты, к сожалению, ориентируются на Северную Америку», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.