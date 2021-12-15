Генменеджер «Сибири»: МХЛ нужно менять, она сейчас не соответствует своим задачам

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мнением о совещании КХЛ и об МХЛ.

«Получил очень много интересной информации по контрактам хоккеистов и спортивной деятельности клубов, взаимоотношениях между игроками. У нас гарантированные контракты хоккеистов, и это самое главное достижение КХЛ, которое нельзя пошатнуть. Но всё-таки должен быть какой-то стимул. Ведь это профессиональный спорт, и в нём каждый должен давать результат. Обсудили изменения в Молодёжной хоккейной лиге — вопрос комплексный, потому что система чемпионата меняется радикально и нам, клубу «Сибирь», эти изменения импонируют, мы их поддерживаем. Изменения надо было обсудить и вычленить рациональное зерно. МХЛ нужно менять, она сейчас не соответствует задачам, которые вообще ставятся перед лигой, — это воспитание ребят для профессионального хоккея», — приводит слова Фастовского пресс-служба КХЛ.