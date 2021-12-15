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Несколько клубов КХЛ смогли прекратить практику задержки зарплаты хоккеистам

Несколько клубов КХЛ смогли прекратить практику задержки зарплаты хоккеистам
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В среду, 15 декабря, состоялось совещание руководства КХЛ с представителями клубов лиги. На нём обсудили ситуацию с задержками выплат заработных плат хоккеистам.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона улучшилась общая ситуация с фактами просрочки выплат заработных плат хоккеистам, в два раза сократилось общее количество дней.

Клубы «Амур», «Барыс», «Спартак» и «Сочи» смогли решить свои вопросы и прекратить практику задержки в выплате заработных плат. «Динамо» Москва имеет переходящую задолженность по индивидуальным бонусам за сезон-2020/2021, которая не была погашена в сроки, обозначенные в регламенте КХЛ. Клуб достиг письменной договорённости с хоккеистами о рассрочке выплаты, ситуация находится под строгим контролем со стороны лиги, график погашения со стороны клуба выполняется с опережением.

С сезона-2021/2022 ужесточились санкции за просрочку выплаты вознаграждений хоккеистам. В зависимости от продолжительности нарушений может быть применён запрет дозаявки, перемещения игроков, спортивная корпоративная дисквалификация», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

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