Россия — Канада: по игре на вбрасываниях только у одного россиянина процент выше 50

В стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.

Появилась статистика по игре на вбрасываниях. Данные предоставлены InStat.



Первый период: Россия – Канада – 8-10

Второй период: Россия – Канада – 7-11

Третий период: Россия – Канада – 12-14

Всего: 27-35



Россия

Кадейкин – 12 из 19 (63%)

Шипачёв – 5 из 10% (50%)

Карнаухов – 6 из 17% (35%)

Анисимов – 4 из 16 (25%)



Канада

Куник – 1 из 1 (100%)

Спунер – 7 из 9 (78%)

О'Делл – 5 из 7 (71%)

Найт – 9 из 18 (50%)

Фер – 2 из 7 (29%)

Карри – 3 из 5 (60%)

Майе – 4 из 8 (50%)

Граовац – 1 из 2 (50%)

Уил – 3 из 5 (60%)