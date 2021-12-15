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Россия — Канада: по игре на вбрасываниях только у одного россиянина процент выше 50

Россия — Канада: по игре на вбрасываниях только у одного россиянина процент выше 50
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В стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.

Появилась статистика по игре на вбрасываниях. Данные предоставлены InStat.

Первый период: Россия – Канада – 8-10
Второй период: Россия – Канада – 7-11
Третий период: Россия – Канада – 12-14
Всего: 27-35

Россия
Кадейкин – 12 из 19 (63%)
Шипачёв – 5 из 10% (50%)
Карнаухов – 6 из 17% (35%)
Анисимов – 4 из 16 (25%)

Канада
Куник – 1 из 1 (100%)
Спунер – 7 из 9 (78%)
О'Делл – 5 из 7 (71%)
Найт – 9 из 18 (50%)
Фер – 2 из 7 (29%)
Карри – 3 из 5 (60%)
Майе – 4 из 8 (50%)
Граовац – 1 из 2 (50%)
Уил – 3 из 5 (60%)

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