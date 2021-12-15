Стало известно игровое время российских хоккеистов в матче с Канадой на КПК-2021

В стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.
Стало известно игровое время российских хоккеистов в этом матче.
Защитники
Войнов – 22.53 (28 количество смен)
Елесин – 18.37 (25)
Яковлев – 17.18 (22)
Марченко – 17.06 (22)
Шарипзянов – 15.09 (20)
Нестеров – 14.36 (22)
Никишин – 7.27 (11)
Нападающие
Григоренко – 18.14 (21)
Толчинский – 17.30 (21)
Плотников – 17.01 (23)
Шипачёв – 16.44 (22)
Анисимов – 16.43 (22)
Карнаухов – 15.47 (20)
Чибисов – 14.41 (22)
Марченко – 14.12 (21)
Кадейкин – 14.00 (24)
Коршков – 13.19 (20)
Каюмов – 13.17 (19)
Семёнов – 9.21 (13)
Вовченко – 5.33 (9)
- 15 декабря 2021
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