Стало известно игровое время российских хоккеистов в матче с Канадой на КПК-2021

В стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.

Стало известно игровое время российских хоккеистов в этом матче.

Защитники

Войнов – 22.53 (28 количество смен)

Елесин – 18.37 (25)

Яковлев – 17.18 (22)

Марченко – 17.06 (22)

Шарипзянов – 15.09 (20)

Нестеров – 14.36 (22)

Никишин – 7.27 (11)



Нападающие

Григоренко – 18.14 (21)

Толчинский – 17.30 (21)

Плотников – 17.01 (23)

Шипачёв – 16.44 (22)

Анисимов – 16.43 (22)

Карнаухов – 15.47 (20)

Чибисов – 14.41 (22)

Марченко – 14.12 (21)

Кадейкин – 14.00 (24)

Коршков – 13.19 (20)

Каюмов – 13.17 (19)

Семёнов – 9.21 (13)

Вовченко – 5.33 (9)