Алексей Жамнов рассказал о недочётах сборной России в победном матче с Канадой

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мыслями после победы в матче с Канадой (4:3).



«У Канады неплохая команда: если посмотреть по фамилиям, то все игроки задействованы в ведущих в клубах КХЛ. Скорости выше, бесспорно. Уровень сборной, у игроков другая мотивация, все понимают ответственность. Кирилл Марченко сегодня справился с задачей, играл неплохо, выглядел солидно. Повторюсь, мы будем пробовать разные сочетания. Мы хотим посмотреть игроков в разных ситуациях.



Когда в последний раз приходил на пресс-конференцию? В Нагано в 1998 году приходил, после полуфинала с финнами. А так в НХЛ, там часто был. Вратарь Самонов не имеет практики в клубе, но он неплохо выглядит на тренировках. Принимать решение будет тренер по вратарям.



Есть нюансы, которые мы видим, знаем, почему пропустили голы. Времени мало, нам есть над чем работать. Будем уделять много внимания игре в меньшинстве и в неправых составах. Были выходы два в одного, это говорит о неудачных сменах защитников. Я сказал игрокам, что дисциплина должна быть все 60 минут.



С тренерским штабом всё получилось, мы на лавке все общаемся, у каждого есть свой фронт работы. Решения принимаем вместе, есть решения, которые я принимаю. Тот штаб, который у нас сейчас есть, это всё, больше никого мы не планируем. Алексей Трощинский знает игроков КХЛ, у него большой опыт. От него будет помощь.



Форма СССР, в которой сегодня играли? Вспомнил детство, я тогда молодым ещё был. Нам именно сегодня было важно победить», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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