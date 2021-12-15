Сборная России играла в форме СССР, фанат-индеец поддерживал. Фото победы над Канадой

15 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.
Сборная России одержала победу в матче с Канадой впервые за три года. Последний раз россияне обыгрывали канадцев почти четыре года назад — 16 декабря 2017 года. Это также произошло в матче Кубка Первого канала. Тогда победу команде принесли голы Никиты Нестерова и Сергея Плотникова, а также шат-аут Василия Кошечкина. После этого сборные встречались два раза: в 2018 году и в 2021-м. На чемпионате мира — 2018 россияне проиграли в овертайме со счётом 5:4. На ЧМ-2021 сборная Канады также оказалась сильнее в овертайме — 2:1.
Лучшие кадры с матча Россия — Канада — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 15 декабря 2021
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