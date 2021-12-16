«Торонто» выступил с заявлением, что разрешённая заполняемость арены снижена до 50%

Пресс-служба клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» в «Твиттере» опубликовала официальную информацию, что в связи с растущей заболеваемостью коронавирусом заполняемость домашнего стадиона – «Скотиабанк Арена» — снижена до 50%.

Согласно статистике, в среднем за семь дней заболеваемость коронавирусом в Канаде увеличилась до полутора тысяч, в то время как осенью среднее число выявленных заболевших составляло около 500 человек.

Ранее стало известно, что НХЛ приняла решение ужесточить антикоронавирусные меры. Все игроки будут сдавать ПЦР-тесты ежедневно. Возвращается обязательное ношение масок. Запрещено большинство активностей, которые подразумевают собрание большого числа людей. Данные меры введены до 7 января 2022 года.

НХЛ оставила за собой право отказаться от участия в Олимпиаде-2022, если ситуация с COVID-19 заставит лигу перенести матчи регулярного сезона на олимпийскую паузу. НХЛ остановит чемпионат с 3 по 22 февраля для проведения Матча звёзд в Лас-Вегасе и участия в Олимпиаде.