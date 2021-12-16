Евгений Кузнецов попал в COVID-протокол. Он пропустит матч НХЛ с «Чикаго»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов включён в коронавирусный протокол НХЛ, сообщает североамериканская журналистка Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».
Форвард не сыграет в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».
В текущем сезоне Кузнецов принял участие в 28 матчах регулярки НХЛ, в которых забросил девять шайб и отдал 21 результативную передачу.
В текущем сезоне «Вашингтон» провёл 28 встреч и набрал в них 40 очков. Сейчас столичная команда занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Востока и Запада выйдут в плей-офф. В следующем матче «Кэпиталз» встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 16 декабря.
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