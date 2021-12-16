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Овечкин сократил отставание от Зубова по результативным передачам в НХЛ до четырёх

Овечкин сократил отставание от Зубова по результативным передачам в НХЛ до четырёх
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

36-летний капитан столичной команды Александр Овечкин в этом матче отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Теперь в активе российского форварда 615 голевых передач за карьеру в НХЛ, и он продолжает занимать четвёртое место в лиге среди российских игроков по этому показателю. 36-летний форвард сократил отставание от идущего третьим Сергея Зубова (619) до четырёх результативных передач. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696), второе место занимает Евгений Малкин (680).

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