Овечкин провёл 388-й матч в НХЛ с 2+ очками за игру, приблизившись к Торнтону

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

36-летний капитан столичной команды Александр Овечкин в этом матче отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Российский форвард провёл 388-й матч в НХЛ, в котором ему удалось набрать как минимум два очка. По этому показателю нападающий «Кэпиталз» занимает третье место в лиге среди действующих игроков. Накануне капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провёл 400-й подобный матч, а следом располагается 42-летний форвард «Флориды» Джо Торнтон (391).