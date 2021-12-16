Овечкин провёл 388-й матч в НХЛ с 2+ очками за игру, приблизившись к Торнтону
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
36-летний капитан столичной команды Александр Овечкин в этом матче отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Российский форвард провёл 388-й матч в НХЛ, в котором ему удалось набрать как минимум два очка. По этому показателю нападающий «Кэпиталз» занимает третье место в лиге среди действующих игроков. Накануне капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провёл 400-й подобный матч, а следом располагается 42-летний форвард «Флориды» Джо Торнтон (391).
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