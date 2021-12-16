«Хлебушка ждут тяжёлые времена». Галлан пошутил об игре Какко на месте Панарина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан пошутил об успешной игре нападающего Каппо Какко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» после того, как российский форвард Артемий Панарин досрочно завершил встречу. Финн забросил две шайбу, одну из которых в большинстве.

Как отмечает журналист Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере», Галлан сказал, что дубль Какко является потрясающим моментом для форварда, так как поможет вселить в него уверенность, и в целом для всей команды.

«Хлебушка ждут тяжёлые времена, когда он попытается вернуть себе это место», — пошутил Галлан об успешном выступлении Какко в большинстве на месте Панарина.

Отметим, что в общей сложности Артемий Панарин провёл на льду всего семь минут. Его последний выход на площадку произошёл в начале второго периода.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



В предыдущих пяти матчах в активе Артемия Панарина было 11 (5+6) набранных очков. В 29 матчах россиянин набрал 33 (9+24) очка.