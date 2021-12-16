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Главный тренер «Рейнджерс» объяснил, почему Панарин досрочно завершил матч с «Аризоной»

Главный тренер «Рейнджерс» объяснил, почему Панарин досрочно завершил матч с «Аризоной»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал состояние российского нападающего Артемия Панарина. Форвард не доиграл до конца матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс».

Как отмечает журналист Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере», Галлан сказал, что у Панарина незначительное повреждение нижней части тела.

Отметим, что в общей сложности Артемий Панарин провёл на льду всего семь минут. Его последний выход на площадку произошёл в начале второго периода.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В предыдущих пяти матчах в активе Артемия Панарина было 11 (5+6) набранных очков. В 29 матчах россиянин набрал 33 (9+24) очка.

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