Главный тренер «Рейнджерс» объяснил, почему Панарин досрочно завершил матч с «Аризоной»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал состояние российского нападающего Артемия Панарина. Форвард не доиграл до конца матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс».

Как отмечает журналист Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере», Галлан сказал, что у Панарина незначительное повреждение нижней части тела.

Отметим, что в общей сложности Артемий Панарин провёл на льду всего семь минут. Его последний выход на площадку произошёл в начале второго периода.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В предыдущих пяти матчах в активе Артемия Панарина было 11 (5+6) набранных очков. В 29 матчах россиянин набрал 33 (9+24) очка.