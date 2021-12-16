The Score объяснило тотальное превосходство Овечкина над Гретцки по голам в овертаймах

Известное издание The Score объяснило, почему капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин имеет колоссальное превосходство над легендарным нападающим Уэйном Гретцки по голам в овертаймах в матчах регулярного чемпионата НХЛ. У россиянина 24 шайбы, у канадца — две.

«Что здесь происходит? Почему Овечкин гораздо более продуктивен в овертаймах?



Первая причина: несмотря на то что Гретцки забил уйму голов, он был игроком, нацеленным на пас, о чём свидетельствуют его рекордные 1963 передачи. Вторая: время на льду Овечкина в овертаймах возрастает — «Ойлерз» могли дать передышку Гретцки благодаря игре Мессье — второго лучшего центра в истории лиги. Третий: когда Гретцки выходил на лёд в связке, он стремился привлечь внимание соперника.



В 1942 году, в начале эры «Оригинальной шестёрки», НХЛ отказалась от сверхурочной работы из-за сокращения проезда на поезде в военное время. Чтобы отправиться домой после матча, командам гостей приходилось добираться до станции без промедления. Матчи вничью закончились в течение четырёх десятилетий, пока президент Quebec Nordiques Марсель Обю не убедил совет управляющих лиги в 1983 году, что восстановление внезапной смерти будет волновать болельщиков.

Кроме того, овертаймы существовали, но причуды того времени ограничили возможности Гретцки забить.

Одной из них была атакующая мощь его команды, которая сделала нормальным победы с большим отрывом. В период с сезона-1983/1984 по сезон-1987/1988 «Ойлерз» Гретцки больше выиграли матчей с преимуществом в четыре гола (78), чем сыграли овертаймов (65). «Эдмонтон» выиграл 17 из тех встреч, проиграл восемь и сыграл вничью 40 раз. С момента дебюта Овечкина в НХЛ «Кэпиталз» сыграли 314 овертаймов, в 92-х из которых забили победный гол.



Во времена Гретцки формат овертаймов отличался. Дополнительные периоды игрались по схеме «пять на пять», проигравшим очки не начислялись. Осознавая тот факт, что тупиковая ситуация гарантирована, большинство тренеров, казалось, были готовы перестраховаться.



Формат «четыре на четыре» пришёл в 1999 году, когда было введено начисление очка за проигрыш. Овечкин забил 15 голов в этом формате и девять — с 2015 года, когда ввели «три на три». Овертаймы теперь превращаются в состязания по лёгкой атлетике или в игру в кошки-мышки, поскольку команда с шайбой пытается сохранить контроль до тех пор, пока она не сможет создать лучшую возможность забить.

Кроме того, каким-то образом Овечкин ни разу не забил в овертаймах в плей-офф. Помимо этого недостатка, его резюме обширно и красочно», — говорится в сообщении.