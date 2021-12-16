Овечкин — лидер в истории НХЛ по голам в овертаймах в матчах регулярки. У Гретцки — 2 гола

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является лидером Национальной хоккейной лиги по голам в овертаймах в регулярных чемпионатах. На его счету 24 шайбы за пределами основного времени.

На втором месте в истории НХЛ по этому показателю располагается Яромир Ягр. Легендарный чешский нападающий забросил 19 шайб в овертаймах в матчах регулярного чемпионата. Третью позицию занял капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Канадский форвард «пингвинов» забил 18 голов.

Отметим, что легендарный нападающий Уэйн Гретцки забросил всего две шайбы в овертаймах.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.