Овечкин — лидер в истории НХЛ по голам в овертаймах в матчах регулярки. У Гретцки — 2 гола

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является лидером Национальной хоккейной лиги по голам в овертаймах в регулярных чемпионатах. На его счету 24 шайбы за пределами основного времени.
На втором месте в истории НХЛ по этому показателю располагается Яромир Ягр. Легендарный чешский нападающий забросил 19 шайб в овертаймах в матчах регулярного чемпионата. Третью позицию занял капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Канадский форвард «пингвинов» забил 18 голов.
Отметим, что легендарный нападающий Уэйн Гретцки забросил всего две шайбы в овертаймах.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
- 16 декабря 2021
-
10:14
-
09:50
-
09:35
-
09:19
-
09:07
-
08:45
-
08:35
-
08:26
-
08:18
-
08:12
-
08:07
-
07:57
-
07:52
-
07:48
-
07:42
-
07:41
-
07:25
-
07:22
-
07:14
-
07:12
-
07:08
-
07:03
-
06:58
-
06:56
-
06:36
-
06:00
-
05:53
-
05:43
-
05:27
-
05:23
-
04:03
-
03:53
-
03:37
-
02:15
-
00:17