Главный тренер «Тампы» рассказал, на какой стадии реабилитации находится Кучеров

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о восстановлении нападающего Никиты Кучерова от травмы нижней части тела, полученной на старте сезона.



«Вы уже видели Никиту на наших тренировках. Естественно, он в синем свитере, то есть не участвует в контактах, и как бы я ни хотел побыстрее увидеть его в составе, это вне моего контроля. Он на той стадии реабилитации, на которой и должен сейчас находиться. Ему требуется ещё несколько недель», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в октябре Кучеров не сумел продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.



Позже стало известно, что российский форвард перенёс операцию на нижней части тела и пропустит 7-10 недель, успев вернуться к Олимпийским играм. В текущем сезоне Кучеров провёл три матча и набрал в них четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.