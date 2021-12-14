Василевский: Кучеров ездил с нами на выезд. Жду не дождусь, когда он вернётся на лёд

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, что форвард команды Никита Кучеров ездит вместе с клубом на выездные игры.
«Здорово, что Пойнт уже выходит с нами на лёд. Видеть его улыбку на тренировках – уже знак того, что всё нормально. Кучеров тоже ездил с нами на выезд. Он много работает, чтобы вернуться в хорошей форме, и старается быть на позитиве. Знаю, в это трудно поверить, поскольку это Куч, но он действительно стремится оставаться оптимистом. Жду не дождусь, когда он вернется на лёд», – цитирует Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в октябре Кучеров не сумел продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1, ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.
Позже стало известно, что российский форвард перенёс операцию на нижней части тела и пропустит 7-10 недель, успев вернуться к Олимпийским играм.
В текущем сезоне Кучеров провёл три матча и набрал в них четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
- 14 декабря 2021
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