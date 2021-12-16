Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Глинкин объявил о завершении карьеры

Российский нападающий Антон Глинкин сообщил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 33 лет.



«Я хотел бы подвести некую черту и поблагодарить всех тех, кто был со мной на протяжении моей хоккейной карьеры, к тому же я официально не объявлял о завершении и часто сталкиваюсь с вопросом, куда я пропал.



Спасибо огромное всей хоккейной семье, начиная с руководителей и заканчивая персоналом. Всем, с кем мне довелось работать: тренерам, врачам, массажистам, сервисменам, рабочим офисов.

Отдельная благодарность ребятам, с которыми играли вместе и друг против друга. Для меня это был огромный опыт, который я постараюсь применить в будущем во благо подрастающих и действующих спортсменов.



Ну и, конечно же, огромное спасибо болельщикам, которые переживали за меня и поддерживали меня и команды, в которых я играл», — написал Глинкин в «Инстаграме».



33-летний форвард выступал в КХЛ за «Трактор», «Ак Барс» и «Куньлунь». На его счету 674 матча, в которых он набрал 283 (99+184) балла. В составе казанского клуба Глинкин стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.