Президент ИИХФ: в ситуации с приездом игроков из НХЛ на Олимпиаду всё ещё зелёный свет

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал о вероятности участия игроков из Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Я общался с МОК и оргкомитетом, и мы продолжаем проводить работу по организации приезда игроков НХЛ, мы находимся в близком контакте с лигой. Да, у них есть беспокойство, поскольку много дел, связанных с положительными тестами и переносами игр. Но в этой ситуации свет всё ещё зелёный.

У меня будет встреча с профсоюзом, и, думаю, мы сделаем всё возможное. У нас есть план Б, но я не хочу его организовывать, поскольку верю, что всё получится. Ковид будет решать, приедут ли игроки или нет, но я сохраняю оптимизм», — цитирует Тардифа ТАСС.



Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).