Список хоккеистов сборной России, не попавших в состав на матч со Швецией на КПК-2021

Сборная России сегодня, 16 декабря, проведёт свой второй матч в рамках Кубка Первого канала. Соперником подопечных Алексея Жамнова станет команда Швеции. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 18:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Ранее твиттер-аккаунт Федерации хоккея России объявил состав команды на предстоящую игру со шведами. В список хоккеистов, не попавших в заявку на этот матч, вошли: голкипер Тимур Билялов, защитники Алексей Марченко, Артём Минулин и Сергей Телегин, а также нападающие Даниил Вовченко, Артём Анисимов, Михаил Григоренко, Егор Коршков и Александр Кадейкин.

В рамках Кубка Первого канала россияне также сыграют с командами Чехии (18 декабря, 15:30 мск) и Финляндии (19 декабря, 15:30 мск).