Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов прокомментировал победу над Швецией на Кубке Первого канала

Жамнов прокомментировал победу над Швецией на Кубке Первого канала
Комментарии

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвёл итоги матча с командой Швеции (1:0) в рамках Кубка Первого канала.

«Матч тяжёлый, вчера тоже был тяжёлый. Постарались сделать ротацию. Хочется добавить, что в таких матчах нужно уметь без шайб, должно быть терпение. Ребята выполнили задание в плане обороны. После второго периода было понятно, что игра шла до первого гола.

Турнирная таблица Еврохоккейтура

Эмоции были вчера, сегодня новый день и новые эмоции. Шведская команда отличается от канадской, у них хороший контроль шайбы. Старались играть плотно, активно на всех участках поля. Иногда не получалось, но именно в таких матчах, повторюсь, надо правильно играть без шайбы. В плане обороны сегодня было намного лучше», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Россия нашла вратаря для Олимпиады без НХЛ? У Федотова две победы за два дня Россия нашла вратаря для Олимпиады без НХЛ? У Федотова две победы за два дня
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021