Жамнов прокомментировал победу над Швецией на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвёл итоги матча с командой Швеции (1:0) в рамках Кубка Первого канала.
«Матч тяжёлый, вчера тоже был тяжёлый. Постарались сделать ротацию. Хочется добавить, что в таких матчах нужно уметь без шайб, должно быть терпение. Ребята выполнили задание в плане обороны. После второго периода было понятно, что игра шла до первого гола.
Эмоции были вчера, сегодня новый день и новые эмоции. Шведская команда отличается от канадской, у них хороший контроль шайбы. Старались играть плотно, активно на всех участках поля. Иногда не получалось, но именно в таких матчах, повторюсь, надо правильно играть без шайбы. В плане обороны сегодня было намного лучше», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 16 декабря 2021
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